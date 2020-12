Una vita in onda anche a Natale | le anticipazioni di domenica | Mauro sotto shock | cosa è successo?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Vi avevamo detto che Unanon sarebbe andata indurante le feste die così sarebbe dovuto essere. Ma alla fine Mediaset ha deciso di cambiare per l’ennesima volta le carte in tavola. Iniziamo quindi dalledi Unadi20 dicembre 2020. La soap torna nella sua classica collocazione dellae andrà quindi indopo Beautiful.vedremo la prima parte dell’episodio 1094 di Acacias 38 con le ricerche di Felipe econvinti di poter trovare Marcia ancora viva grazie ai traffici che hanno intrapreso con Andrade. Ursula ha rassicurato Genoveva, dicendole che Marcia non è in Spagna per cui nessuno potrà mai trovarla. Ma siamo davvero sicuri che questa storia finirà ...