Una vita, anticipazioni 20 dicembre: Ramon e Antonito costretti a dormire fuori casa (Di venerdì 18 dicembre 2020) Domenica 20 dicembre torna l’appuntamento con Una vita. Le vicende ambientate ad Acacias non andranno in vacanza e continueranno a tenerci compagnia anche nella settimana a cavallo del Natale. Nel dettaglio, l’appuntamento domenicale inizierà alle 14:30 e proseguirà sino alle 15:00, per poi lasciare spazio ad un film natalizio. Ma dove eravamo rimasti? Le vicende riprenderanno dal momento in cui Carmen e Lolita si alleeranno contro i rispettivi mariti, stanche di vederli continuamente discutere. Cesar Andrade invece, cadrà in trappola ed accetterà la proposta di Mauro di portare alcune donne all’appuntamento che avranno di lì a breve. Una vita, trama 20 dicembre: Andrade cade nella trappola di Mauro e Felipe Le vicende di Una vita si stanno facendo sempre più avvincenti e questo grazie anche alle ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 18 dicembre 2020) Domenica 20torna l’appuntamento con Una. Le vicende ambientate ad Acacias non andranno in vacanza e continueranno a tenerci compagnia anche nella settimana a cavallo del Natale. Nel dettaglio, l’appuntamento domenicale inizierà alle 14:30 e proseguirà sino alle 15:00, per poi lasciare spazio ad un film natalizio. Ma dove eravamo rimasti? Le vicende riprenderanno dal momento in cui Carmen e Lolita si alleeranno contro i rispettivi mariti, stanche di vederli continuamente discutere. Cesar Andrade invece, cadrà in trappola ed accetterà la proposta di Mauro di portare alcune donne all’appuntamento che avranno di lì a breve. Una, trama 20: Andrade cade nella trappola di Mauro e Felipe Le vicende di Unasi stanno facendo sempre più avvincenti e questo grazie anche alle ...

NetflixIT : Non è una vita facile. - mirkocalemme : Poche volte nella mia vita ho visto una squadra meritare di vincere cosí poco. Che partita assurda #InterNapoli - RaiUno : La sua vita, come la sua arte geniale e rivoluzionaria, è un continuo alternarsi di luci e ombre. Una vita spericol… - mercipourlefeu : Dayane ieri: posso fare tutto con lei in questa vita il bracciale si compra Dayane oggi: siamo mica una coppia di f… - AndreaDesalvi : RT @Dani_Violante: La qualità della vita di una città dipende sempre dalla qualità delle persone che la abitano, la governano, ne diventano… -