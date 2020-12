Una ricetta tipica della cucina contadina abruzzese da servire con il sugo: ecco cosa vi occorre (Di venerdì 18 dicembre 2020) La ricetta tipica di oggi giunge dalla tradizione contadina abruzzese, andremo a vedere come si preparano le pallotte cacio e ova. Si tratta di polpette senza carne, morbide, gustose e ricche, anche se povere. Realizzare queste polpette è, molto semplice, una volta preparato l’impasto basterà appallottolarle, friggerle e ripassarle nel sugo. Potrete gustare le pallotte come antipasto o come secondo piatto. Un piatto molto apprezzato anche dalle persone che seguono un’alimentazione vegetariana, dato che non si preparano con la carne. Pallotte cacio e ova – Ingredienti Pane raffermo (solo mollica) 150 g Pecorino (media stagionatura) 150 g Uova (2 grandi) 130 g Prezzemolo 10 g Pepe nero q.b. Sale fino q.b. Per friggere: Olio di semi di girasole q.b. Per il sugo: Passata di pomodoro ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ladi oggi giunge dalla tradizione, andremo a vedere come si preparano le pallotte cacio e ova. Si tratta di polpette senza carne, morbide, gustose e ricche, anche se povere. Realizzare queste polpette è, molto semplice, una volta preparato l’impasto basterà appallottolarle, friggerle e ripassarle nel. Potrete gustare le pallotte come antipasto o come secondo piatto. Un piatto molto apprezzato anche dalle persone che seguono un’alimentazione vegetariana, dato che non si preparano con la carne. Pallotte cacio e ova – Ingredienti Pane raffermo (solo mollica) 150 g Pecorino (media stagionatura) 150 g Uova (2 grandi) 130 g Prezzemolo 10 g Pepe nero q.b. Sale fino q.b. Per friggere: Olio di semi di girasole q.b. Per il: Passata di pomodoro ...

____SiRvia : RT @Cecils33724063: Mai paga dei casini fatti mi accingo a modificare una ricetta già modificata, perché a casa Cecils la pasticceria è una… - alwayslarry28th : RT @zorzi_gaia: Raga ma poi aiuto la ricetta non è nemmeno una ricetta its literally come funziona la piastra - Cecils33724063 : Mai paga dei casini fatti mi accingo a modificare una ricetta già modificata, perché a casa Cecils la pasticceria è… - Antonel46097698 : Ciao, ltua ricetta mi ha rammentato una simile scritta da mia suocera, per un matrimonio felice. Secolo scorso, alt… - pescheallabrace : Una pasta ripiena che nasce come ricetta di recupero di ispirazione contadina che oggi si è tramutato in una pietan… -

Ultime Notizie dalla rete : Una ricetta lucia Carniel, la ricetta per cambiare vita | Cook Corriere della Sera Costruisce da solo una casa di legno per la sua famiglia usando solo materiali sostenibili

una ricetta tramandata nel tempo per proteggere le case dal freddo dell'inverno artico. Le assi di legno sono tenute insieme con il muschio del bosco, e trattate a fuoco e catrame secondo ...

Damiano Carrara la sorpresa ‘bellina’ | Lo chef si trasforma | Video

Damiano Carrara ha finalmente mostrato la sua sorpresa ‘bellina’, come lui stesso l’ha definita, per tutti i fan che ...

una ricetta tramandata nel tempo per proteggere le case dal freddo dell'inverno artico. Le assi di legno sono tenute insieme con il muschio del bosco, e trattate a fuoco e catrame secondo ...Damiano Carrara ha finalmente mostrato la sua sorpresa ‘bellina’, come lui stesso l’ha definita, per tutti i fan che ...