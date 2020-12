Una nuova agricoltura è possibile. Bellanova detta l’agenda (Di venerdì 18 dicembre 2020) Saluto gli ospiti di questo interessante e proficuo confronto, e ringrazio gli organizzatori per l’invito a dedicare attenzione a un settore che sono convinta può essere un vero e proprio motore della ripartenza. Riprende il tema che ci avete proposto: la parola chiave è filiera. E non da oggi. Sono convinta infatti che le sfide che abbiamo davanti, e che la pandemia ha drammaticamente evidenziato, siano sfide collettive. Per questo credo nel modello di filiera. Il nostro sistema produttivo si sta rafforzando proprio perché più forte sta diventando il dialogo tra gli agricoltori, gli allevatori, i pescatori e il mondo della trasformazione e della grande distribuzione. Quando facciamo squadra otteniamo dei risultati straordinari. Voglio partire dall’emergenza Covid per parlare dei punti di forza e degli spazi di miglioramento che il settore ha davanti. La forza sta nella capacità di ... Leggi su formiche (Di venerdì 18 dicembre 2020) Saluto gli ospiti di questo interessante e proficuo confronto, e ringrazio gli organizzatori per l’invito a dedicare attenzione a un settore che sono convinta può essere un vero e proprio motore della ripartenza. Riprende il tema che ci avete proposto: la parola chiave è filiera. E non da oggi. Sono convinta infatti che le sfide che abbiamo davanti, e che la pandemia ha drammaticamente evidenziato, siano sfide collettive. Per questo credo nel modello di filiera. Il nostro sistema produttivo si sta rafforzando proprio perché più forte sta diventando il dialogo tra gli agricoltori, gli allevatori, i pescatori e il mondo della trasformazione e della grande distribuzione. Quando facciamo squadra otteniamo dei risultati straordinari. Voglio partire dall’emergenza Covid per parlare dei punti di forza e degli spazi di miglioramento che il settore ha davanti. La forza sta nella capacità di ...

Valorizzare i borghi della nostra Penisola sostenendo i piccoli produttori e le loro tradizioni agroalimentari: è questo l’obiettivo della partnership siglata dall’Associazione ...

Non c’è sviluppo sostenibile senza lavoro, ma l’Italia non ha un piano per la Giusta transizione

Si è svolto nei giorni scorsi il 32esimo consiglio del partito dei Verdi europei, dove uno spazio rilevante è stato dedicato ad esplorare il tema della ...

