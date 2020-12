Una lettura per sfuggire alla politica tribale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Pubblichiamo la presentazione firmata da Mattia Feltri al nuovo libro di Renato Brunetta, “Cronache economico politiche dalla pandemia”. Una raccolta di 101 articoli scritti tra il 17 marzo e il 15 dicembre 2020. Il bello di invecchiare, cercando di conservare giovane l’organo che meglio resiste al tempo, il cervello, è che l’esercizio di libertà è, appunto, più libero, perché meno condizionato dalla preoccupazione del domani. Quando Beppe Grillo propose di togliere il diritto di voto agli anziani, dimostrò tutta la sua inconsistenza di politico e di filosofo, diciamo così. Primo, scordava o ignorava il motto – no taxation without rapresentation – su cui si fondò la più grande democrazia del mondo; secondo, trascurava che gli anziani vivono il futuro soprattutto in funzione dei figli e dei nipoti, e quindi lo vivono lucidamente, e chissà se è questa ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Pubblichiamo la presentazione firmata da Mattia Feltri al nuovo libro di Renato Brunetta, “Cronache economico politiche dpandemia”. Una raccolta di 101 articoli scritti tra il 17 marzo e il 15 dicembre 2020. Il bello di invecchiare, cercando di conservare giovane l’organo che meglio resiste al tempo, il cervello, è che l’esercizio di libertà è, appunto, più libero, perché meno condizionato dpreoccupazione del domani. Quando Beppe Grillo propose di togliere il diritto di voto agli anziani, dimostrò tutta la sua inconsistenza di politico e di filosofo, diciamo così. Primo, scordava o ignorava il motto – no taxation without rapresentation – su cui si fondò la più grande democrazia del mondo; secondo, trascurava che gli anziani vivono il futuro soprattutto in funzione dei figli e dei nipoti, e quindi lo vivono lucidamente, e chissà se è questa ...

borghi_claudio : Ohhh ci hanno detto che si iniziano le votazioni in commissione per la legge di bilancio DOMANI SERA... ?? Tutti fen… - FrancescoTedes2 : Senilità, una lettura spirituale della Comunità di Sant'Egidio - eddymattei : Una chiara ed approfondita lettura per non cedere ad interpretazioni erronee o preconcette. - enriquecatorce : RT @PassioneCalc10: @MicheleTossani Io ricordo Lippi che mise Tudor in attacco o a centrocampo. Oltretutto dipende dal difensore, perché se… - 6Incognito : @Cartabellotta solo oggi ho letto cosa intende @istat_it per decesso #COVID. il 'Rapporto ISS COVID19 49/2020' chia… -

Ultime Notizie dalla rete : Una lettura Una lettura per sfuggire alla politica tribale L'HuffPost Il Comune di Macerata riduce gli affitti degli immobili non residenziali

2' di lettura 18/12/2020 - Approvata dalla Giunta la riduzione dei canoni di locazione relativa agi immobili comunali non residenziali. Si tratta di una specifica iniziativa varata dall’Amministrazion ...

Casellati contro il governo: “Le famiglie ancora non sanno come trascorrere il Natale”

La presidente del Senato: «Serve una voce ufficiale nel Cts perché le continue opinioni di virologi non di rado contraddittorie hanno ingenerato un grave disorientamento».

2' di lettura 18/12/2020 - Approvata dalla Giunta la riduzione dei canoni di locazione relativa agi immobili comunali non residenziali. Si tratta di una specifica iniziativa varata dall’Amministrazion ...La presidente del Senato: «Serve una voce ufficiale nel Cts perché le continue opinioni di virologi non di rado contraddittorie hanno ingenerato un grave disorientamento».