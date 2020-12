Un turista nel Regno di Zenda | le persone ragionevoli e la trasformazione della realtà

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Ava di moda consultare il Giornale dell’assedio di Montalcino (1553) in cui, a proposito del progetto, si legge: “Idea, proposito anche vago, bizzarro, o difficilmente attuabile”. E i tanti scettici spesso riportano ciò che Giovanni Papini (1881-1956) ne Il tragico quotidiano afferma in forma interrogativa: “Il progetto non è forse il tè, il caffè, l’oppio, l’hashishvita? Non è forse il sostituto, il surrogato, la caparra?” Le, quelle animate da buone intenzioni discutono dell’opera The Sciences of the Artificial (Cambridge: MIT Press, 1969), del premio Nobel di economia Herbert Simon (1916-2001). Qui il progetto appare come un artefatto, riconducibile a tutti quei fenomeni che si presentano come contingenti in quanto malleabili ...