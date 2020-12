UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 21 dicembre 2020 (Di venerdì 18 dicembre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 21 dicembre 2020: Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) chiede di diventare il socio di maggioranza dei Cantieri. La reazione di Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti) sarà perplessa… Tra Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) sembrerà esserci un piccolo riavvicinamento: basterà affinché i due tornino insieme?… Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) sta per “restituire il favore” a Vittorio (Amato D’Auria), che gli ha fatto un brutto scherzo… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di venerdì 18 dicembre 2020)di Unalin onda21: Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) chiede di diventare il socio di maggioranza dei Cantieri. La reazione di Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti) sarà perplessa… Tra Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) sembrerà esserci un piccolo riavvicinamento: basterà affinché i due tornino insieme?… Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) sta per “restituire il favore” a Vittorio (Amato D’Auria), che gli ha fatto un brutto scherzo… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni La #trama di #lunedì #21dicembre - VivoinGermania : @GiorgiaMeloni In Europa Conte non conta nulla quindi va in Africa a cercare un posto al sole: Di Maio poverino è a… - schwarzerose84 : Finalmente a letto. Me lo stavo sognando... Mi vedo “Un posto al sole” e poi mi faccio una full immersion su Netfli… - tuttopuntotv : Un posto al sole, anticipazioni 21-25 dicembre: un natale movimentato per Roberto #unpostoalsole #anticipazioni - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Viale dell'Astronomia pensa a una svalutazione da 70 milioni della partecipazione nella casa editrice. Tra i pretendenti U… -