Un Posto al Sole, anticipazioni 21 dicembre: Marina allo scontro con Roberto (Di venerdì 18 dicembre 2020) anticipazioni e curiosità sulla puntata di lunedì 21 dicembre dell’amatissima soap Un Posto al Sole, in onda dalle 20.40 su Rai Tre. In questa puntata vedremo l’apice della guerra tra Roberto e Marina per la maggioranza dei Cantieri. Poi il tentativo di Niko di ristabilire i rapporti con suo figlio Jimmy, ma il giovani riceverà L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 dicembre 2020)e curiosità sulla puntata di lunedì 21dell’amatissima soap Unal, in onda dalle 20.40 su Rai Tre. In questa puntata vedremo l’apice della guerra traper la maggioranza dei Cantieri. Poi il tentativo di Niko di ristabilire i rapporti con suo figlio Jimmy, ma il giovani riceverà L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

ronzidante : RT @FranVenturi81: Per la Lega, lasciare la gente per giorni su una barca in mezzo al mare, sotto al sole, con pochi viveri ed un bagno è p… - matteotti_g : RT @FranVenturi81: Per la Lega, lasciare la gente per giorni su una barca in mezzo al mare, sotto al sole, con pochi viveri ed un bagno è p… - BacciGloria : @spank75 @Entreri41 @ppdalmon Buon pro le faccia . Alla fine però , il posto al sole le viene dato innanzitutto da… - spank75 : @BacciGloria @Entreri41 @ppdalmon Esatto. Come ho già detto, è solo una che cercava un posto al sole. E ora l'ha trovato - bernisilvy : RT @FranVenturi81: Per la Lega, lasciare la gente per giorni su una barca in mezzo al mare, sotto al sole, con pochi viveri ed un bagno è p… -