Ufficiale: Brescia, il difensore Papetti rinnova fino al 2023 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Brescia Calcio comunica il prolungamento di contratto di Andrea Papetti fino al giugno 2023. Il centrale di Cernusco sul Naviglio, assistito da Alessandro Beltrami, è entrato a far parte del Settore Giovanile biancoblù nel 2016 e in questa Stagione ha vestito anche la maglia azzurra con la Nazionale Under 20. Foto: Logo Brescia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 dicembre 2020)Calcio comunica il prolungamento di contratto di Andreaal giugno. Il centrale di Cernusco sul Naviglio, assistito da Alessandro Beltrami, è entrato a far parte del Settore Giovanile biancoblù nel 2016 e in questa Stagione ha vestito anche la maglia azzurra con la Nazionale Under 20. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SerieBNewsCom : ???? Rinnovo in casa #Brescia: contratto prolungato fino al 2023 - psb_original : UFFICIALE - Brescia, rinnovo fino al 2023 per Papetti #SerieB - maatiside : RT @ARTEit: La #VittoriaAlata, una delle opere più importanti della romanità per composizione, materiale e conservazione, e uno dei pochi b… - NGaribbo : RT @ARTEit: La #VittoriaAlata, una delle opere più importanti della romanità per composizione, materiale e conservazione, e uno dei pochi b… - ARTEit : La #VittoriaAlata, una delle opere più importanti della romanità per composizione, materiale e conservazione, e uno… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Brescia Ufficiale: Brescia, il difensore Papetti rinnova fino al 2023 alfredopedulla.com UFFICIALE – Brescia, Papetti prolunga fino al 2023

Brescia Calcio comunica il prolungamento di contratto di Andrea Papetti fino al giugno 2023. Il centrale di Cernusco sul Naviglio, assistito da Alessandro Beltrami, è entrato a far parte del Settore G ...

A2 Femminile - Selargius: la Techfind vuole chiudere l'anno in bellezza con la Nico Basket

La Techfind è ancora a un tiro di schioppo dalle posizioni di vertice: -4 dalla capolista Brescia, in fuga solitaria ... La gara verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale di ...

Brescia Calcio comunica il prolungamento di contratto di Andrea Papetti fino al giugno 2023. Il centrale di Cernusco sul Naviglio, assistito da Alessandro Beltrami, è entrato a far parte del Settore G ...La Techfind è ancora a un tiro di schioppo dalle posizioni di vertice: -4 dalla capolista Brescia, in fuga solitaria ... La gara verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale di ...