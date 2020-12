UFC Fight Night 183 – Anteprima – Thompson Vs Neal (Di venerdì 18 dicembre 2020) UFC Fight Night 183 è l’ultimo evento targato UFC per questo 2020. Nel main event vedremo sfidarsi due eccezionali pesi welter, da una parte Stephen “Wonderboy” Thompson (15-4-1) e dall’altra Geoff Neal (13-2). Mentre nel co main event Jose Aldo (28-7) nome che non necessita ulteriori presentazioni, combatterà contro il temibile ecuadoregno Marlon Vera (18-6-1). La main card sarà in diretta su DAZN e UFC Fight Pass a partire dalle ore 1.00 di Domenica 20 Dicembre. Tra gli altri atleti che si confronteranno nell’ottagono più famoso del mondo potremo ammirare l’imprevedibile brasiliano Michel Pereira (24-11), il potente Marcin Tybura (20-6) ed un Fighter molto amato dai fan come Anthony “Showtime” Pettis (23-10). Yeah, against Karate?! @WonderboyMMA closes the year out at ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 18 dicembre 2020) UFC183 è l’ultimo evento targato UFC per questo 2020. Nel main event vedremo sfidarsi due eccezionali pesi welter, da una parte Stephen “Wonderboy”(15-4-1) e dall’altra Geoff(13-2). Mentre nel co main event Jose Aldo (28-7) nome che non necessita ulteriori presentazioni, combatterà contro il temibile ecuadoregno Marlon Vera (18-6-1). La main card sarà in diretta su DAZN e UFCPass a partire dalle ore 1.00 di Domenica 20 Dicembre. Tra gli altri atleti che si confronteranno nell’ottagono più famoso del mondo potremo ammirare l’imprevedibile brasiliano Michel Pereira (24-11), il potente Marcin Tybura (20-6) ed uner molto amato dai fan come Anthony “Showtime” Pettis (23-10). Yeah, against Karate?! @WonderboyMMA closes the year out at ...

