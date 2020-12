UBI Banca perfeziona cartolarizzazione di oltre 0,8 miliardi sofferenze (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – UBI Banca (Gruppo Intesa Sanpaolo) ha concluso l’operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di crediti deteriorati annunciata ad inizio anno, che è stata realizzata attraverso la cessione di un portafoglio di crediti SME in sofferenza per oltre 0,8 miliardi al lordo delle rettifiche di valore. La società veicolo di cartolarizzazione Sirio NPL, a cui sono state cedute le posizioni in sofferenza, ha proceduto all’emissione di titoli senior, mezzanine e junior che sono stati interamente sottoscritti da UBI Banca, come segue: Titoli senior investment grade pari a 290 milioni di euro. Il rating attribuito dalle agenzie specializzate Scope Ratings GmbH e DBRS Morningstar è rispettivamente BBB e BBB. Su tale tranche Senior verrà chiesto il rilascio della garanzia dello ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – UBI(Gruppo Intesa Sanpaolo) ha concluso l’operazione didi un portafoglio di crediti deteriorati annunciata ad inizio anno, che è stata realizzata attraverso la cessione di un portafoglio di crediti SME in sofferenza per0,8al lordo delle rettifiche di valore. La società veicolo diSirio NPL, a cui sono state cedute le posizioni in sofferenza, ha proceduto all’emissione di titoli senior, mezzanine e junior che sono stati interamente sottoscritti da UBI, come segue: Titoli senior investment grade pari a 290 milioni di euro. Il rating attribuito dalle agenzie specializzate Scope Ratings GmbH e DBRS Morningstar è rispettivamente BBB e BBB. Su tale tranche Senior verrà chiesto il rilascio della garanzia dello ...

