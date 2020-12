‘Tutti per 1 -1 per tutti’ | Favino | “La fantasia oggi è necessaria”

Leggi su dire

(Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – L’abbandono di ruolo per inseguire un ideale, la tenerezza, la solidarieta’, l’amore e l’amicizia. Ma anche la comicita’, la liberta’, la fantasia e tre moschettieri interpretati da tre straordinari attori del cinema italiano: Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo e Valerio Mastandrea. Un film evento che debutta in un Natale inusuale in cui non resta che giocare con il sogno e l’immaginazione. Tutto questo e’ ‘Tutti per 1-1 per tutti’, “non un sequel dei ‘Moschettieri del Re – La penultima missione'”, come ha detto il regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi, durante la conferenza stampa virtuale del film, ma una seconda avventura, che vede il ritorno di D’Artagnan (Favino), Porthos (Mastandrea) e Athos (Papaleo). Sempre goliardici ma piu’ ‘arruginiti’, il trio si riunisce per un’ultimissima missione che ha come obiettivo quello di permettere a due giovanissimi innamorati di stare insieme. All’appello manca Sergio Rubini, che nel primo film ha interpretato Aramis. Veronesi, pero’, ha trovato una forma ‘ululante’ per farlo ritornare anche qui.