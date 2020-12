Tutti per 1 – 1 per tutti, arriva il seguito dei Moschettieri del re anticipazioni trama e cast (Di venerdì 18 dicembre 2020) Torna l’allegra banda dei Moschettieri del Re – La penultima missione, in un nuovo film Sky Original dal titolo tutti per 1 – 1 per tutti. Il film è in onda in esclusiva su Sky dal 25 dicembre alle 21,15 e disponibile in streaming su Now Tv. tutti per 1 – 1 per tutti, anticipazioni trama e cast Sempre goliardici ma più arrugginiti, tornano i Moschettieri D’Artagnan (Pierfrancesco Favino), Porthos (Valerio Mastandrea) e Athos (Rocco Papaleo), richiamati dalla Regina Anna d’Austria (Margherita Buy) per un’ultimissima missione segreta. Guidati stavolta da una singolare veggente di nome Tomtom (Giulia Michelini), si lanceranno in una nuova, mirabolante, avventura che ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 18 dicembre 2020) Torna l’allegra banda deidel Re – La penultima missione, in un nuovo film Sky Original dal titoloper 1 – 1 per. Il film è in onda in esclusiva su Sky dal 25 dicembre alle 21,15 e disponibile in streaming su Now Tv.per 1 – 1 perSempre goliardici ma più arrugginiti, tornano iD’Artagnan (Pierfrancesco Favino), Porthos (Valerio Mastandrea) e Athos (Rocco Papaleo), richiamati dalla Regina Anna d’Austria (Margherita Buy) per un’ultimissima missione segreta. Guidati stavolta da una singolare veggente di nome Tomtom (Giulia Michelini), si lanceranno in una nuova, mirabolante, avventura che ...

