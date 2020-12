Tutte le curiosità su Excuse me, I love you, il documentario Netflix di Ariana Grande (Di venerdì 18 dicembre 2020) A quasi un mese di distanza da In wonder, il documentario Netflix dedicato a Shawn Mendes, la piattaforma di streaming ci fa un altro regalo da scartare però qualche giorno prima di Natale: il 21 dicembre uscirà infatti Excuse me, I love you che racconterà la tappa londinese di Sweetener, l’ultimo tour mondiale di Ariana Grande, e mostrerà immagini inedite del backstage. Stando al trailer diffuso qualche giorno fa, ci saranno anche momenti più intimi in cui la cantante parlerà di sé stessa e dei momenti difficili che ha attraversato. https://youtu.be/oTU2R4JRGQg Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 dicembre 2020) A quasi un mese di distanza da In wonder, il documentario Netflix dedicato a Shawn Mendes, la piattaforma di streaming ci fa un altro regalo da scartare però qualche giorno prima di Natale: il 21 dicembre uscirà infatti Excuse me, I love you che racconterà la tappa londinese di Sweetener, l’ultimo tour mondiale di Ariana Grande, e mostrerà immagini inedite del backstage. Stando al trailer diffuso qualche giorno fa, ci saranno anche momenti più intimi in cui la cantante parlerà di sé stessa e dei momenti difficili che ha attraversato. https://youtu.be/oTU2R4JRGQg

