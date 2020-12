“Tutta la mamma” L’ecografia 3D della super vip è da pelle d’oca | la somiglianza incredibile | ancora 3 mesi e potrà abbracciarla

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Un viso che si illumina e una nuova vita che si appresta a nascere. Il nomepiccolanon c’è. C’è invece che i due genitorivip non vedono l’ora die allargare la famiglia. Un desiderio che da tempo rincorrevano e che seifa è stato esaudito con la notizia che è stata immediatamente rimbalzata sui loro seguitissimi canali social. Un’emozione fortissima che la giovaneha documentato con un lungo post sui social nelle scorse settimane, ricordando la prima gravidanza e la venuta al mondo del primogenito: “Il giorno in cui è nato è stato uno dei più belli ed intensimia vita. Tutto ha acquisito un senso quando l’ho visto, ed io non potevo smettere di piangere, letteralmente non potevo. L’altra sera, stavo riguardando le foto ...