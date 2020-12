Turismo | le città vuote raccontano la crisi dell’home sharing

Leggi su leurispes

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Le previsioni suldel 2019 davano una crescita costante fino al 2030: mai si sarebbe immaginato che una pandemia avrebbe sparigliato le carte dei pronostici. La World Tourism Organization (UNWTO), agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di far convergere i medesimi valori cooperativi nel settore turistico, e la stessa che aveva prospettato la crescita inarrestabile per il prossimo decennio, oggi si trova a interrogarsi su un nuovo futuro per il settore, uno dei più duramente colpiti dalla pandemia. Le conseguenze più evidenti e drammatiche del crollo degli accessi turistici si sono verificate nei centri storici delle grandi, svuotati e con attività commerciali in grave difficoltà, in quanto dedite per lo più a soddisfare i bisogni dele degli uffici, e ormai slegate dalla vita di quartiere in favore della ...