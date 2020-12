Tunisina istigava sul web alla Jihad e al martirio con l’Italia nel mirino. Arrestata a Latina (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tunisina di 35 anni istigava alla Jihad. Ieri la la polizia l’ha fermata. È accusata di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, addestramento e istigazione a commettere delitti di terrorismo. L’Fbi aveva segnalato il profilo Twitter della donna. Il fermo è arrivato al termine di una complessa indagine. In prima linea per bloccarla il Servizio per il Contrasto all’Estremismo e Terrorismo Esterno della Dcpp/Ucigos e della Digos di Latina. L’indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma. L’indagine ha preso avvio all’indomani della segnalazione acquisita dal Federal Bureau Investigation americano. La segnalazione riguardava un profilo Telegram. Il profilo era attivo nella propaganda dell’autoproclamato stato islamico. La Tunisina ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 dicembre 2020)di 35 anni. Ieri la la polizia l’ha fermata. È accusata di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, addestramento e istigazione a commettere delitti di terrorismo. L’Fbi aveva segnalato il profilo Twitter della donna. Il fermo è arrivato al termine di una complessa indagine. In prima linea per bloccarla il Servizio per il Contrasto all’Estremismo e Terrorismo Esterno della Dcpp/Ucigos e della Digos di. L’indagine è coordinata dProcura della Repubblica di Roma. L’indagine ha preso avvio all’indomani della segnalazione acquisita dal Federal Bureau Investigation americano. La segnalazione riguardava un profilo Telegram. Il profilo era attivo nella propaganda dell’autoproclamato stato islamico. La...

