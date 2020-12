Trump vince 7 ' Pinocchio d' oro' del Washington Post | è il peggior bugiardo del 2020

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Ogni anno, ilassegna un premio, il '', per conferirlo al politico che ha detto le maggiori bugie durante l'anno. Come sempre,risulta il vincitore assoluto con 7 ...

VitantonioCons3 : @chiossimanuela2 Se vince TRUMP ( SICURAMENTE ) IL PRIMO AD ESSERE CACCIATO DAL MONDO SARÀ LUI .... SARÀ PORTATO SU… - GiganteClaudia : @realDonaldTrump Sono italiana. Che Dio ti benedica Donald Trump e benedica tutta la tua famiglia, il tuo albero ge… - gettasofia : RT @fdragoni: Tutto aiuta inoltre a scalfire la granitica resistenza di qualche parlamentare repubblicano che in quegli Stati si oppone a T… - Ilsognatore13 : RT @fdragoni: Tutto aiuta inoltre a scalfire la granitica resistenza di qualche parlamentare repubblicano che in quegli Stati si oppone a T… - O_Rigoli : Mesi a sorbirci le tesi complottare secondo cui la Scoutus -dei 3 SJ (Gorsuch, Kavanaugh e Barrett) eletti da Trump… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump vince

AGI - Agenzia Italia

Come sempre, Trump risulta il vincitore assoluto con 7 Pinocchi, ma nemmeno Joe Biden è esente, portando a casa due premi. Il quotidiano spiega di aver cercato di non concentrarsi troppo su Trump, ma ...Oggi, il presidente torna a insistere che McConnell ritiri la sua decisione, sostenendo che i repubblicani hanno "vinto di molto le elezioni presidenziali". Non si capisce su quali basi Trump continui ...