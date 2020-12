Trovato l’accordo sul congedo di paternità: sale da 7 a 10 giorni (Di venerdì 18 dicembre 2020) Intesa nella maggioranza sui congedi parentali per i papà. Di Maio: «Rifinanziato il Reddito di cittadinanza, niente patrimoniale» La maggioranza trova l’intesa sui congedi di paternità. Per il 2021, secondo quanto si apprende, al momento della nascita dei figli i papà potranno assentarsi dal lavoro per dieci giorni, anziché i sette inizialmente previsti dalla manovra. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 dicembre 2020) Intesa nella maggioranza sui congedi parentali per i papà. Di Maio: «Rifinanziato il Reddito di cittadinanza, niente patrimoniale» La maggioranza trova l’intesa sui congedi di. Per il 2021, secondo quanto si apprende, al momento della nascita dei figli i papà potranno assentarsi dal lavoro per dieci, anziché i sette inizialmente previsti dalla manovra. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

