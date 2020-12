Troppi vaccini al Lazio. Il leghista Ciocca insorge: se si ammala un lombardo, vale di più di un laziale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Più vaccini al Lazio che alla Lombardia? E’ polemica sul piano di distribuzione dei vaccini alle regioni. E l’europarlamentare leghista Angelo Ciocca solleva un vespaio con le sue dichiarazioni. vaccini, Ciocca solleva un vespaio La notizia di un trattamento “di favore” al Lazio la troviamo su Fanpage.it: “In Lombardia nella prima fase sono state individuate 308.494 persone da vaccinare su una popoLazione di circa 10,06 milioni. I punti di distribuzione disponibili sono 66, di cui 65 sono già stati comunicati. In Lazio invece, con una popoLazione di circa 5,879 milioni di persone (la metà della Lombardia) e 17 punti di somministrazione possibili (anche se ne sono stati comunicati 20), le persone da ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Piùalche alla Lombardia? E’ polemica sul piano di distribuzione deialle regioni. E l’europarlamentareAngelosolleva un vespaio con le sue dichiarazioni.solleva un vespaio La notizia di un trattamento “di favore” alla troviamo su Fanpage.it: “In Lombardia nella prima fase sono state individuate 308.494 persone da vaccinare su una popone di circa 10,06 milioni. I punti di distribuzione disponibili sono 66, di cui 65 sono già stati comunicati. Ininvece, con una popone di circa 5,879 milioni di persone (la metà della Lombardia) e 17 punti di somministrazione possibili (anche se ne sono stati comunicati 20), le persone da ...

Ultime Notizie dalla rete : Troppi vaccini Coronavirus oggi. Trump: vaccino Moderna distribuito subito. Casellati: troppi ritardi su sanità, ... Il Sole 24 ORE Il presidente del Senato si rivolge al Governo: "Troppi ritardi"

Casellati: troppi ritardi su gestione sanità e su vaccini

Presidente del Senato si rivolge al Governo: "Incomprensibile che gli italiani non sanno a oggi se, quando e con chi potranno trascorrere il Natale".A 10 mesi dall'inizio della pandemia, troppi sono i ritardi l'indeterminatezza e le disomogeneità nella riorganizzazione sanitaria. Sono errori che non possiamo permetterci di ripetere rispetto alla g ...