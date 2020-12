Trent’anni fa moriva Oakeshott | ma le sue idee parlano all’oggi

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Vi siete mai chiesti perché a cena a Natale potremo essere massimo in sei? Cioè, perché non cinque o sette? C’è una soglia precisa che fa scattare il contagio? E perché il coprifuoco comincia alle 22 e la messa natalizia va anticipata? Il virus si diffonde forse a partire da una certa ora e non prima? E tutto questo, siamo sicuri che sia la scienza a stabilirlo? E se no, come immaginiamo, e come in fondo è giusto che sia, perché il legislatore si concede questo arbitrio, ovvero su quali basi fonda la sua decisione (in democrazia queste ultime non possono essere per principio ricondotte al capriccio del sovrano)? Non so come voi rispondereste, ma è sicuro che un pensatore del secolo scorso avrebbe ricondotto anche quest’ultima follia italiana a un carattere per lui caratterizzante l’età moderna: il razionalismo, cioè la bulimia regolatoria, normativa, leguleia, burocratica, che pervade ...