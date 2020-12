Trasporti inadeguati: se riaprono le scuole si rischia la terza ondata. L’allarme della Cisal (Di venerdì 18 dicembre 2020) «La situazione dei Trasporti è incerta. Noi abbiamo fatto delle proposte in merito alla riduzione della capienza, perché se si riduce del 50%, c’è necessità del raddoppio dei mezzi». Lo dice a Radio Cusano Italia TV andata, trasmissione in onda sul canale 264 del digitale terrestre, Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal. Cavallaro: «Nessuna risposta sui Trasporti» «È così scontato che ci aspettavamo ci pensassero. A tutto ciò si dovrà aggiungere anche l’assunzione di chi guida i mezzi aggiuntivi. Abbiamo chiesto un incontro al ministro per portare le nostre proposte e presentare una programmazione. Rispetto a settembre, sulla questione dei Trasporti, non c’è stata alcuna misura migliorativa. Bisogna trovare le risorse, mettere in piedi un piano dei ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 dicembre 2020) «La situazione deiè incerta. Noi abbiamo fatto delle proposte in merito alla riduzionecapienza, perché se si riduce del 50%, c’è necessità del raddoppio dei mezzi». Lo dice a Radio Cusano Italia TV andata, trasmissione in onda sul canale 264 del digitale terrestre, Francesco Cavallaro, segretario generale. Cavallaro: «Nessuna risposta sui» «È così scontato che ci aspettavamo ci pensassero. A tutto ciò si dovrà aggiungere anche l’assunzione di chi guida i mezzi aggiuntivi. Abbiamo chiesto un incontro al ministro per portare le nostre proposte e presentare una programmazione. Rispetto a settembre, sulla questione dei, non c’è stata alcuna misura migliorativa. Bisogna trovare le risorse, mettere in piedi un piano dei ...

Uno dei problemi maggiori legati al rientro è proprio il trasporto pubblico, inadeguato al distanziamento nelle ore di punta. Da qui l'idea di scaglionare gli ingressi a scuola, per alleggerire il ...

Scuola, presidi contro la riapertura: «Il 7 gennaio? Impossibile»

I vecchi problemi sono ancora tutti lì, insormontabili, che rischiano di fermare ancora una volta la ripartenza delle scuole superiori, prevista per il 7 gennaio: nulla o poco ...

