Traffico Roma del 18-12-2020 ore 17:00 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane decisamente trafficato l’intero percorso del Raccordo Anulare ci sono con una 20 diversi tratti della carreggiata interna in particolare tra le uscite Ottavia Trionfale Cassia Flaminia Salaria e successivamente a partire dal bivio con la Roma Firenze fino all’uscita alla rustica trafficatissima anche la carreggiata esterna dov’è la zona sud abbiamo incolonnamenti a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino Sino all’uscita per la Roma Napoli incolonnamenti anche esultato Urbano della Roma L’Aquila da Viale Palmiro ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 dicembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane decisamente trafficato l’intero percorso del Raccordo Anulare ci sono con una 20 diversi tratti della carreggiata interna in particolare tra le uscite Ottavia Trionfale Cassia Flaminia Salaria e successivamente a partire dal bivio con laFirenze fino all’uscita alla rustica trafficatissima anche la carreggiata esterna dov’è la zona sud abbiamo incolonnamenti a tratti a partire dal bivio con laFiumicino Sino all’uscita per laNapoli incolonnamenti anche esultato Urbano dellaL’Aquila da Viale Palmiro ...

Non è un incidente ma un veicolo in panne ciò che sta creando code chilometriche sulla Pontina questo pomeriggio. Il mezzo fermo si trova all'altezza di Castel Romano, in direzione di Roma. La fila ha ...

Natale: weekend shopping, pedonali alcune vie centro Torino

(ANSA) - TORINO, 18 DIC - Nel fine settimana, l'ultimo prima di Natale, Torino chiude alle auto la centralissima via Roma, nel tratto tra piazza Carlo ... Nelle zone chiuse al traffico gli agenti ...

