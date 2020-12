Toscana zona gialla da domenica 20 dicembre: l’annuncio di Giani (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Toscana da domenica 20 dicembre sarà zona gialla: il presidente della Regione Eugenio Giani attende solo la decisione del ministro Speranza Da domenica 20 dicembre la Toscana torna in zona gialla. L’ufficialità arriverà nelle prossime ore, ma ormai per il governatore Eugenio Giani il dato è acquisito in sede di ministero della Salute: “Da personalità autorevoli… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lada20sarà: il presidente della Regione Eugenioattende solo la decisione del ministro Speranza Da20latorna in. L’ufficialità arriverà nelle prossime ore, ma ormai per il governatore Eugenioil dato è acquisito in sede di ministero della Salute: “Da personalità autorevoli… L'articolo Corriere Nazionale.

SusannaCeccardi : In #Toscana i cittadini sono stati presi in giro dalla Giunta #Giani che aveva annunciato l’arrivo della zona giall… - CorrNazionale : La #Toscana da domenica 20 dicembre sarà zona gialla: il presidente della Regione Eugenio #Giani attende solo la de… - pastadirafano : RT @TrippyMindX: Toscana zona arancione, da domenica zona gialla e mercoledì torniamo zona rossa - il_mignolo_ : Beh quando ci fanno sapere se la #Toscana diventa ufficialmente zona gialla? #lockdownitalia #zonarossa - montevarchi : Siamo ancora in zona Arancione. Quali sono dunque le attività permesse e quelle vietate? Qui un video per risponde… -