Torna La Casa nella Prateria, un reboot della storica serie a quasi 40 anni dalla sua fine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sulla scia del clima nostalgico che negli ultimi anni ha influenzato le scelte di produttori ed emittenti tv, sta per Tornare anche La Casa nella Prateria: Paramount TV Studios e Anonymous Content stanno per sviluppare un reboot della mitica serie ispirata ai romanzi di Laura Ingalls Wilder degli anni ’40, dal titolo originale Little House on the Prairie. L’iniziativa è partita dal figlio di Ed Friendly, il produttore della serie originale, che ha ereditato i diritti televisivi e cinematografici dei romanzi su cui era basato il format televisivo: Trip Friendly dovrebbe fare da produttore esecutivo di questa nuova versione de La Casa nella Prateria, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sulla scia del clima nostalgico che negli ultimiha influenzato le scelte di produttori ed emittenti tv, sta perre anche La: Paramount TV Studios e Anonymous Content stanno per sviluppare unmiticaispirata ai romanzi di Laura Ingalls Wilder degli’40, dal titolo originale Little House on the Prairie. L’iniziativa è partita dal figlio di Ed Friendly, il produttoreoriginale, che ha ereditato i diritti televisivi e cinematografici dei romanzi su cui era basato il format televisivo: Trip Friendly dovrebbe fare da produttore esecutivo di questa nuova versione de La, ...

LauraPausini : Manca poco al Natale e purtroppo per molti di noi sarà lontano dalle nostre famiglie. Così ho decorato casa già da… - SkySportF1 : F1, Binotto torna a casa: non sta bene e non seguirà da vicino l'ultimo GP ad Abu Dhabi #SkyMotori #F1 #Formula1 - FcInterNewsit : Fredy Guarin torna a casa: vicina la firma col Millonarios, la sua squadra del cuore - nekom1ngyu : non uso ig da giorni e che succede hanse si taglia i capelli ed è pure biondo va bene eri durato pure troppo come m… - bagni866 : RT @LauraPausini: Manca poco al Natale e purtroppo per molti di noi sarà lontano dalle nostre famiglie. Così ho decorato casa già da un po’… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Casa Covid, marito e moglie ricoverati insieme. Lui torna a casa, lei non ce la fa LA NAZIONE Riecco la Vittoria Alata: Brescia pronta a vedere il suo simbolo

È tornata ed è stata accolta in una nuova casa, anche se nessun cittadino bresciano ha potuto ancora contemplarla. Dopo una lunga assenza – per quasi due anni è stata a Firenze, dove gli esperti ...

Riparte il rientro a casa per le feste: esauriti i biglietti dei Frecciarossa da Milano a Napoli

Per domani e domenica rimasti pochissimi posti sulle Frecce, al momento la situazione nelle stazioni risulta tranquilla ...

È tornata ed è stata accolta in una nuova casa, anche se nessun cittadino bresciano ha potuto ancora contemplarla. Dopo una lunga assenza – per quasi due anni è stata a Firenze, dove gli esperti ...Per domani e domenica rimasti pochissimi posti sulle Frecce, al momento la situazione nelle stazioni risulta tranquilla ...