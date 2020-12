Torino: raid vandalico contro i negozi di Damilano, candidato sindaco del centrodestra (Di venerdì 18 dicembre 2020) raid vandalico contro le attività di Paolo Damilano, l’imprenditore che nei giorni scorsi ha annunciato l’intenzione di candidarsi sindaco di Torino per il centrodestra. Ignoti nella notte hanno danneggiato le vetrate di ingresso al pastificio Defilippis, in via Lagrange, e al bar Zucca di via Andrea Doria. Gli episodi sono stati denunciati dai carabinieri, che indagano sull’accaduto. “La violenza, a sfondo politico o meno, non ha mai cittadinanza” sottolinea la sindaca di Torino Chiara Appendino che ha espresso la sua solidarietà. A Damilano è arrivata la solidarietà dell’ex sindaco Piero Fassino e il sostegno del leader della Lega Matteo Salvini. Più precisamente è stata lanciata una bottiglia di vetro lanciata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020)le attività di Paolo, l’imprenditore che nei giorni scorsi ha annunciato l’intenzione di candidarsidiper il. Ignoti nella notte hanno danneggiato le vetrate di ingresso al pastificio Defilippis, in via Lagrange, e al bar Zucca di via Andrea Doria. Gli episodi sono stati denunciati dai carabinieri, che indagano sull’accaduto. “La violenza, a sfondo politico o meno, non ha mai cittadinanza” sottolinea la sindaca diChiara Appendino che ha espresso la sua solidarietà. Aè arrivata la solidarietà dell’exPiero Fassino e il sostegno del leader della Lega Matteo Salvini. Più precisamente è stata lanciata una bottiglia di vetro lanciata ...

