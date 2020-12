Tlc, Meloni: Da FdI mozione per controllo pubblico rete unica, in atto nuova strisciante privatizzazione (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lo scrive il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un editoriale pubblicato dal quotidiano Leggo. «Grazie alle privatizzazioni degli anni '90 la rete di TLC è diventata di proprietà di ... Leggi su giorgiameloni (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lo scrive il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia, in un editoriale pubblicato dal quotidiano Leggo. «Grazie alle privatizzazioni degli anni '90 ladi TLC è diventata di proprietà di ...

aldocardoni : Tlc, Meloni: Da FdI mozione per controllo pubblico rete unica, in atto nuova strisciante privatizzazione - FratellidItalia : Tlc, Meloni: Da FdI mozione per controllo pubblico rete unica, in atto nuova strisciante privatizzazione - airone555 : RT @FrancoZaffini: Tlc, Meloni: da FdI mozione per controllo pubblico rete unica, in atto nuova strisciante privatizzazione - RosadiMaggio18 : RT @vocedelpatriota: Tlc, Meloni: da FdI mozione per controllo pubblico rete unica, in atto nuova strisciante privatizzazione - RosadiMaggio18 : RT @FrancoZaffini: Tlc, Meloni: da FdI mozione per controllo pubblico rete unica, in atto nuova strisciante privatizzazione -