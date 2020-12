‘Ti pesano le critiche?’ | Jasmine Carrisi risponde prima della semi finale di The voice Senior

Leggi su funweek

(Di venerdì 18 dicembre 2020), figlia di Al Bano e di Loredana Lecciso, ha avuto un vero battesimo del fuoco televisivo: il suo esordio è stato inserata, al venerdì sera, su Rai1, in un programma di grande successo come The. Ovviamente questa circostanza non poteva che esporla a critiche: non solo di essere raccomandata, ma anche di aver avuto ben poco peso durante il programma, di aver parlato poco, di aver lasciato suo padre condurre i giochi e via discorrendo. LEGGI ANCHE: — ‘Essere figlia di Al Bano mi ha fatto soffrire’,e la dichiarazione sul papà cantantecritiche, leicosì, che quest’anno ha esordito anche nel mondo...