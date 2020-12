THE VOICE SENIOR, SEMIFINALE/ Diretta, finalisti: Elena Ferretti 30 anni dopo (Di sabato 19 dicembre 2020) The VOICE SENIOR, Diretta SEMIFINALE 18 dicembre e finalisti: i giudici Gigi D'Alessio, Clementino, Loredana Bertè, Al Bano e Jasmine Carrisi? Elena Ferretti 30 anni dopo Leggi su ilsussidiario (Di sabato 19 dicembre 2020) The18 dicembre e: i giudici Gigi D'Alessio, Clementino, Loredana Bertè, Al Bano e Jasmine Carrisi?30

ma_Gaspare : No vabbè, Lizzie Mcguire a The Voice #TheVoiceSenior - _sunxnialler_ : A the voice una tizia sta cantando black to black eeeee niente manca pochissimo e mi metto a piangere perché mi ric… - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Scusate ero su raiuno volevo dire Antonellina ?? #The Voice Senior e - SilviaDeMarti20 : @GabriMazzon @RaiUno In realtà anche l’anno scorso con The Voice normale fecero solo 5 puntante, quindi non c’entra nulla il covid - fearlessdosed : No wait a minute c'è il padre di Giorgia a The Voice? ADOROOOOOOO poverino però, positivo al covid ?? #TheVoiceSenior -