The Voice Senior Semifinale | anticipazioni 18 dicembre 2020

THE Voice Senior Semifinale anticipazioni. Stasera in tv venerdì 18 dicembre 2020 torna su Rai 1 il talent show con tantissime novità in una nuova versione. Ecco di seguito anticipazioni e meccanismo di gara. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La prima edizione di The Voice Senior è in dirittura di arrivo. Nell'attesa di scoprire, domenica 20 dicembre, chi sarà il primo vincitore dello show condotto da Antonella Clerici, andrà in onda la Semifinale con la fase decisiva del Knock out. Durante le tre puntate di audizioni al buio, le Blind Audition, si sono delineate le squadre di cantanti capitanate dai 4 coach di questa edizione: il team Loredana Berté, il team Gigi D'Alessio, il team ...

