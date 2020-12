The Voice Senior: chi è il cantante Gianni Pera (Di venerdì 18 dicembre 2020) Gianni Pera è il cantante in semifinale a ‘The Voice Senior’ con il team di Albano e Jasmine Carrisi: ecco chi è. (Screenshot video)Gianni Pera è uno dei concorrenti più promettenti dello show di Rai Uno, ‘The Voice Senior’, condotto da Antonella Clerici. Salito sul palco, il cantante si è esibito con un brano di Elton John, ‘Your Song’, lasciando i quattro giudici senza parole. Per la sua esibizione, però, si sono girati soltanto in tre: Loredana Bertè, Clementino e la coppia Albano e Jasmine Carrisi che, nel frattempo, hanno bloccato la Bertè per evitare che questa scegliesse il cantante nel suo team. Per il suo percorso nel programma, Gianni Pera senza alcun dubbio ... Leggi su ck12 (Di venerdì 18 dicembre 2020)è ilin semifinale a ‘The’ con il team di Albano e Jasmine Carrisi: ecco chi è. (Screenshot video)è uno dei concorrenti più promettenti dello show di Rai Uno, ‘The’, condotto da Antonella Clerici. Salito sul palco, ilsi è esibito con un brano di Elton John, ‘Your Song’, lasciando i quattro giudici senza parole. Per la sua esibizione, però, si sono girati soltanto in tre: Loredana Bertè, Clementino e la coppia Albano e Jasmine Carrisi che, nel frattempo, hanno bloccato la Bertè per evitare che questa scegliesse ilnel suo team. Per il suo percorso nel programma,senza alcun dubbio ...

Elena Ferretti è una delle concorrenti di The Voice Senior, che stasera, venerdì 18 dicembre, andrà in onda su Rai Uno la semifinale. La conduzione è affidata ad Antonella Clerici ed i giudici sono ...

