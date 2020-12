The Trespassers | il romanzo di Elmore Leonard diventa un film diretto da Anna Chazelle

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 18 dicembre 2020)si occuperà della regia di The, l'adattamento per il grande schermo deldi. The, ilscritto danel 2013, diventerà undache si occuperà del progetto che potrà contare sul sostegno della nipote dello scrittore. La regista sarà la prima donna a portare sul grande schermo un'opera didopo i progetti firmati da Quentin Tarantino, James Mangold, Steven Soderbergh, Barry Sonnenfeld, F. Gary Gray e John Frankenheimer. Theè ambientato nel 1958 e racconta la storia di una giovane moglie che ...