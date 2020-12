The Stand, la comunità dei sordi contro la scelta di casting di un attore udente: "Quando è troppo è troppo" (Di venerdì 18 dicembre 2020) La comunità degli attori Non udenti è insorta dopo la scelta di CBS All Access di prendere un attore udente per il ruolo di un personaggio sordo in The Stand. Mentre Hollywood mette in campo nuove regole per garantire maggior rappresentazione della diversità sul grande schermo, lo stesso problema si riflette sulla serialità. Nel mirino è ora The Stand, nuovo adattamento de L'ombra dello scorpione di Stephen King in arrivo su Starzplay in 3 gennaio. La serie sarebbe colpevole di aver scelto un attore udente per interpretare il personaggio sordo Nick Andros. Presso la comunità dei non udenti sono state raccolte più di 70 firme a corredo di un comunicato che accusa CBS All Access di aver fatto una scelta "non accettabile" ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ladegli attori Non udenti è insorta dopo ladi CBS All Access di prendere unper il ruolo di un personaggio sordo in The. Mentre Hollywood mette in campo nuove regole per garantire maggior rappresentazione della diversità sul grande schermo, lo stesso problema si riflette sulla serialità. Nel mirino è ora The, nuovo adattamento de L'ombra dello scorpione di Stephen King in arrivo su Starzplay in 3 gennaio. La serie sarebbe colpevole di aver scelto unper interpretare il personaggio sordo Nick Andros. Presso ladei non udenti sono state raccolte più di 70 firme a corredo di un comunicato che accusa CBS All Access di aver fatto una"non accettabile" ...

SoloLibri : The Stand: data di uscita, cast e anticipazioni della serie ispirata a L'ombra dello scorpione di King:… - BookshireLibri : The Stand: data di uscita, cast e anticipazioni della serie ispirata a L'ombra dello scorpione di King… - yuujaen : “The reason was because at this very moment, there was someone who could stand out and stop this storm. Even at the… - missionfallout : Marquei como visto The Stand - 1x1 - The End - FastSubITA : **THE STAND 1X01 'The end'** Traduzione a cura di Subside pubblicato nel nostro canale telegram. Whoopi Goldberg,… -