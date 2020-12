The Electric State | Millie Bobby Brown star del film diretto dai fratelli Russo

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 18 dicembre 2020)sarà la protagonista di The, l'adattamento della graphic noveldaisarà la protagonista delThe, adattamento dell'omonima graphic novel che saràdai, Anthony e Joe. Il progetto sarà prodotto da Universal Pictures e da AGBO, la casa di produzione dei duemaker, in collaborazione con Mike Larocca. Inizialmente il progetto era stato affidato per lo sviluppo ad Andy e Barbara Muschietti, tuttavia hanno preferito concentrarsi suldedicato a Flash ...