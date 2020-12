Tg Scuola, edizione del 18 dicembre 2020 (Di venerdì 18 dicembre 2020) La scuola è un luogo sicuro. È questo il messaggio emerso durante la conferenza stampa, all’istituto ‘Regina Elena’ di Roma, in cui sono stati presentati i risultati del progetto ‘A tutela dello studente, per una scuola sicura’ promosso dalla Società italiana di pediatria, l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, l’Istituto di Ortofonologia e la Fondazione Mite. Un progetto pilota per avere dati certi sulla reale pericolosità di diffusione all’interno degli istituti scolastici del Covid-19 attraverso la somministrazione di test diagnostici salivari e test da campione ematico a tutti gli studenti, i professori e il personale Ata. Alla conferenza sono intervenuti Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria; Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico; Federico Carlo Perno, Responsabile di Microbiologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; Federico Bianchi di Castelbianco, Direttore dell’Istituto di Ortofonologia e Rossella Sonnino, Dirigente scolastica dell’IC ‘Regina Elena’ di Roma. – AZZOLINA: RESPONSABILI A NATALE PER TORNARE IN PRESENZA A GENNAIO Leggi su dire (Di venerdì 18 dicembre 2020) La scuola è un luogo sicuro. È questo il messaggio emerso durante la conferenza stampa, all’istituto ‘Regina Elena’ di Roma, in cui sono stati presentati i risultati del progetto ‘A tutela dello studente, per una scuola sicura’ promosso dalla Società italiana di pediatria, l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, l’Istituto di Ortofonologia e la Fondazione Mite. Un progetto pilota per avere dati certi sulla reale pericolosità di diffusione all’interno degli istituti scolastici del Covid-19 attraverso la somministrazione di test diagnostici salivari e test da campione ematico a tutti gli studenti, i professori e il personale Ata. Alla conferenza sono intervenuti Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria; Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico; Federico Carlo Perno, Responsabile di Microbiologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; Federico Bianchi di Castelbianco, Direttore dell’Istituto di Ortofonologia e Rossella Sonnino, Dirigente scolastica dell’IC ‘Regina Elena’ di Roma. – AZZOLINA: RESPONSABILI A NATALE PER TORNARE IN PRESENZA A GENNAIO

CoMImpegno : RT @fsussidiarieta: Sono aperte le iscrizioni alla III edizione della Scuola di formazione politica. Scarica la brochure - LavoroLazio_com : Scuola, caccia ai supplenti. A Roma scoperte 3.000 cattedre L'edizione romana di Leggo stamane titol... - PButtafuoco : RT @LDO_Fondazione: Sono aperte le iscrizioni della 3° edizione della Scuola di formazione politica 'Conoscere per decidere' promossa con @… - MarAlbCat : 8 gennaio 2021 Parte la nuova edizione della scuola di #coaching di MYP SELF COACHING: 8 giornate con Mario Alberto… - LDO_Fondazione : Sono aperte le iscrizioni della 3° edizione della Scuola di formazione politica 'Conoscere per decidere' promossa c… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola edizione Tg Scuola, edizione del 27 novembre 2020 Dire La Clio Cup protagonista del 17° Supercorso Federale ACI Sport

La Clio Cup Italia da sempre strizza l’occhio alle giovani leve del motorsport, ne è una prova l’albo d’oro delle ultime edizioni che vede campioni del calibro di Felice Jelmini, Simone Di Luca, Gusta ...

Rezza: "L'Rt continua a salire, così non riapriremo le scuole". I vaccini non previsti per i bambini

Lo afferma Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, durante una sessione della 15esima edizione del Forum Risk Management ... dell'Instant Report Covid-19 ...

La Clio Cup Italia da sempre strizza l’occhio alle giovani leve del motorsport, ne è una prova l’albo d’oro delle ultime edizioni che vede campioni del calibro di Felice Jelmini, Simone Di Luca, Gusta ...Lo afferma Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, durante una sessione della 15esima edizione del Forum Risk Management ... dell'Instant Report Covid-19 ...