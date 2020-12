Tg Psicologia | edizione del 18 dicembre 2020

Leggi su dire

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Sport a 360 gradi, anche come opzione di intervento nella salute mentale e per incrementare le opportunità di socializzazione. Ecco la base dell’impegno dell’associazione Ecos che è tornata sul web con l’incontro ‘Crazy for Football. Lo sport contro il disagio psicosociale: aspetti clinici e relazionali’. È il quarto e penultimo appuntamento del ciclo di 5 webinar ‘Vincere sul Disagio Psicosociale’, e ha puntato i riflettori proprio sull’esperienza della Nazionale Crazy For Football di calcio a 5 per persone con problemi di salute mentale. L’evento, organizzato con il sostegno della Regione Lazio, è visibile sulla pagina Facebook di Ecos. Crazy for Football, inoltre, è stata selezionata come iniziativa pilota del progetto europeo Sphere, un programma biennale coordinato da Ecos, per favorire lo sport e l’attività fisica nei progetti di riabilitazione psichiatrica, attraverso la definizione di un protocollo scientifico sportivo nato dalla collaborazione tra tecnici sportivi, psichiatri e accademici. – LOCKDOWN DI NATALE? SIPPED: STANNO AUMENTANDO I PROBLEMI PSICOLOGICI