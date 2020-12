Tg Politico Parlamentare | edizione del 18 dicembre 2020

Leggi su dire

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Sarà il premier Conte, con la consueta conferenza stampa serale, a sciogliere le riserve sulle strette natalizie ma ormai restano pochi dubbi: si va verso la zona rossa su tutto il territorio nazionale nei festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni rimanenti. Quindi, divieto di spostarsi dal proprio domicilio se non per motivi urgenti, dal 24 al 27 dicembre, poi dal 31 dicembre al 3 gennaio e il 5 e 6 gennaio. Misure allentate ma divieto di spostamenti tra le regioni e di lasciare i propri comuni invece dal 28 dicembre al 30 dicembre e il 4 gennaio. La proposta è stata illustrata nel pomeriggio dal ministro Francesco Boccia alle Regioni e agli enti locali, mentre la parola definitiva spetterà al Consiglio dei Ministri convocato nel tardo pomeriggio. Dure proteste dalle opposizioni. Matteo Salvini annuncia che violera’ il divieto di uscire di casa previsto per Natale: “Andro’ a pranzare coi clochard come ho fatto sempre”, annuncia il leghista. IN ARRIVO IL GIORNO DEL VACCINO