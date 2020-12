Tg Lazio, edizione del 18 dicembre 2020 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il primo marzo 2021 riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto. Uno dei monumenti più importanti della storia antica, dopo 14 anni di chiusura totale verrà finalmente restituito alla cittadinanza al termine del restauro conservativo e della valorizzazione museale, durati 5 anni. Il monumento sarà aperto gratuitamente a tutti dal primo marzo al 21 aprile mentre l’ingresso resterà libero per tutto il 2021 solo per i romani. Saranno visitabili tutti gli spazi interni, dalla cella sepolcrale al cortile, e la terrazza calpestabile su cui è stata posata una copertura in cristallo. Novità anche per la nuova piazza Augusto imperatore. I lavori attualmente in corso per la realizzazione di uno spazio pedonale ipogeo con due grosse scalinate saranno conclusi entro il 2021. I nuovi giardini entro il 2023. L’AUTOSTRADA ROMA-LATINA SI FARÀ, OPERA PRONTA PER IL 2026 Leggi su dire (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il primo marzo 2021 riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto. Uno dei monumenti più importanti della storia antica, dopo 14 anni di chiusura totale verrà finalmente restituito alla cittadinanza al termine del restauro conservativo e della valorizzazione museale, durati 5 anni. Il monumento sarà aperto gratuitamente a tutti dal primo marzo al 21 aprile mentre l’ingresso resterà libero per tutto il 2021 solo per i romani. Saranno visitabili tutti gli spazi interni, dalla cella sepolcrale al cortile, e la terrazza calpestabile su cui è stata posata una copertura in cristallo. Novità anche per la nuova piazza Augusto imperatore. I lavori attualmente in corso per la realizzazione di uno spazio pedonale ipogeo con due grosse scalinate saranno conclusi entro il 2021. I nuovi giardini entro il 2023. L’AUTOSTRADA ROMA-LATINA SI FARÀ, OPERA PRONTA PER IL 2026

Igor Levit è stato definito dal New York Times come "uno dei più importanti artisti della sua generazione". Per il suo impegno politico ha vinto la quinta edizione dell'International Beethoven Prize. ...

Rifiuti urbani in calo, ISPRA presenta il Rapporto 2020

I rifiuti urbani prodotti in Italia nel 2019 sono circa 30 milioni di tonnellate. Ogni cittadino, in un anno, ha prodotto circa 500 Kg di rifiuti ...

