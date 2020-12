Testamento biologico | ancora troppi ostacoli a tre anni dalla legge

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Un traguardo storico, unafondamentale, accolta a larghissima maggioranza dal Parlamento, ma che purtroppo, a tresua approvazione, restaostaggio di un estremo e ingiustificato ostruzionismo da parte delle nostre istituzioni. Lasulcompie trein questi giorni, in un momento storico estremamente difficile, che rendepiù complicato parlare di fine vita. Eppure, è impossibile non ricordare quella data storica - il 14 dicembre 2017 - che ha rappresentato una svolta senza precedenti a favore del riconoscimento del principio di libertà di scelta e di autodeterminazione dell’individuo. Quel giorno venne messo nero su bianco il diritto di ogni paziente a decidere liberamente ...

La legge sul testamento biologico compie tre anni in questi giorni, in un momento storico estremamente difficile, che rende ancora più complicato parlare di fine vita. Eppure, è impossibile non ...Un cittadino di Napoli che si era visto rifiutare dall'Ufficiale di Stato Civile del suo Comune il ricevimento di una Disposizione Anticipata di Trattamento (D.A.T) si è rivolto, con il patrocinio del ...