Terence Hill e i ricordi delle guerra | Ho avuto gli incubi per anni

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Durante una recente intervistaha parlato della sua infanzia e degli orrori dellache lo hanno perseguitato per molti. Nel corso di un'intervista con Millennium, il mensile del Fatto Quotidiano,ha parlato dei suoidella: nel febbraio del 1945, pseudonimo di Mario Girotti, aveva seie viveva vicino Dresda quando la città fu bombardata. Durante l'intervista l'attore ha parlato della sua infanzia, spiegando anche perché la sua famiglia, all'epoca, viveva nei pressi nella città tedesca: "Mio padre era un chimico, perse il lavoro in Italia e mia madre, che era tedesca, riuscì a trovargli un posto in Germania nel 1943." "Quindi, principalmente per motivi di ...