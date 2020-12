Tennis | Russia squalificata per due anni | Rublev e Vesnina guardano alle Olimpiadi da ‘indipendenti’

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Solo uno sconto per lasportiva. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha accolto parzialmente il ricorso della Rusada, l’agenzia antidoping nazionale, riducendo così la squalifica che venne inflitta dalla Wada lo scorso anno per le accuse di doping di stato: sono dunque diventati due glidi ban dcompetizioni internazionali. Cambia poco però per le prossime edizioni delledi Tokyo e quelle invernali del 2022 a Pechino: lanon potrà partecipare a questi eventi come Nazione, con inno e bandiera non ammessi. Ma gli atleti potranno partecipare, a patto di presentarsi come, vale a dire neutrali, e dimostrando di non aver avuto alcun coinvolgimento nel complesso sistema dopante nazionale. Alcuni atleti si stanno già informando sulle procedure per ...