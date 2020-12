Tennis, l’ATP 500 di Rio de Janeiro nel 2021 potrebbe disputarsi nel mese di aprile (Di venerdì 18 dicembre 2020) La stagione 2020 è ormai alle spalle e gli organizzatori dei vari tornei dei circuiti ATP e WTA stanno programmando in vista dell’avvio delle competizioni. Di certo il 2021 non sarà un’annata semplice per il mondo dello sport che, purtroppo, dovrà ancora fare i conti con la pandemia. La speranza è che il Covid-19 possa incidere in maniera inferiore rispetto a quanto accaduto nell’anno che si avvia alla conclusione. Il posizionamento all’interno del calendario dei vari tornei è quanto mai incerto. Secondo quanto riportato da liveTennis, una delle manifestazioni che potrebbe essere spostata in avanti rispetto alla sua consueta finestra è l’ATP 500 di Rio de Janeiro. Inizialmente previsto a metà febbraio, con ogni probabilità il torneo che ha visto l’anno passato raggiungere a sorpresa l’atto ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) La stagione 2020 è ormai alle spalle e gli organizzatori dei vari tornei dei circuiti ATP e WTA stanno programmando in vista dell’avvio delle competizioni. Di certo ilnon sarà un’annata semplice per il mondo dello sport che, purtroppo, dovrà ancora fare i conti con la pandemia. La speranza è che il Covid-19 possa incidere in maniera inferiore rispetto a quanto accaduto nell’anno che si avvia alla conclusione. Il posizionamento all’interno del calendario dei vari tornei è quanto mai incerto. Secondo quanto riportato da live, una delle manifestazioni cheessere spostata in avanti rispetto alla sua consueta finestra è500 di Rio de. Inizialmente previsto a metà febbraio, con ogni probabilità il torneo che ha visto l’anno passato raggiungere a sorpresa l’atto ...

infoitsport : Calendario ATP: Andrea Gaudenzi “Il calendario riconfigurato per l'inizio della stagione 2021 rappresenta un enorme… - BEPPESARNO : ...Oltre alle borse di studio per giovanissimi le #atpfinals siano l'occasione per provare a creare un torneo #atp… - giornaleradiofm : Atp: l'#AustralianOpen di #tennis si svolgerà dall'8 al 21 febbraio 2021 - FBusbani : RT @vincenzoarmetta: Brava atp e wta mettere in piedi questa stagione del tennis per chi non l'ha ancora capito è un miracolo - WeAreTennisITA : Tre tornei, due Atp 250 e l’Atp Cup, nella stessa settimana e nella stessa città. Poi, il grande show degli Austral… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis l’ATP Sinner-Duckworth (6-1, 6-2) risultato partita e cronaca Atp Colonia 2020 - Meteo 20 ottobre Centro Meteo italiano