Tenax International | debutto stellare all’AIM Italia

(Teleborsa) – Ottimo debutto all'AIM Italia per Tenax International, società che produce macchine elettriche per la pulizia stradale, le cui azioni segnano in Borsa un rialzo del 14,5% a 2,29 euro. Il titolo era stato collocato a 2 euro. Si tratta della diciottesima ammissione da inizio anno sul mercato dedicato alle PMI e porta il numero degli strumenti quotati a 135. Durante la fase di collocamento, Tenax International ha raccolto 2,2 milioni di euro. Il flottante al momento dell'ammissione è del 31,73% e la capitalizzazione è pari a circa 6,3 milioni di euro. La società è stata assistita da EnVent Capital Markets Ltd in qualità di Nomad e Global Coordinator. MIT SIM è Specialist dell'operazione.

Ottimo debutto all'AIM Italia per Tenax International, società che produce macchine elettriche per la pulizia stradale, le cui azioni segnano

In fase di collocamento Tenax International ha raccolto 2,2 milioni di euro. Il flottante al momento dell'ammissione e' del 31,73% e la capitalizzazione e' pari a circa 6,3 milioni di euro.

