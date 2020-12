Televoto falsato al Grande Fratello Vip, avviata l’istruttoria: ecco il comunicato Agcom (Di venerdì 18 dicembre 2020) Arriva il comunicato ufficiale dell’Agcom (acronimo di Autorità per le Garanzie nella Comunicazioni) che informa pubblicamente dell’avvio di una istruttoria per possibili irregolarità nel Televoto del Grande Fratello Vip. L’Autorità, in considerazione delle numerose segnalazioni ricevute e alle diffuse notizie stampa in ordine... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 18 dicembre 2020) Arriva ilufficiale dell’(acronimo di Autorità per le Garanzie nella Comunicazioni) che informa pubblicamente dell’avvio di una istruttoria per possibili irregolarità neldelVip. L’Autorità, in considerazione delle numerose segnalazioni ricevute e alle diffuse notizie stampa in ordine... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Televoto falsato al #GFVip, avviata l’istruttoria: ecco il comunicato Agcom - alovelyclown : Nel mentre che noi siamo distratti dagli zorzando che litigano e dallo squallore di Nardi, si accorgono del televot… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, televoto falsato da voti stranieri e ripetuti oltre i limiti: interviene l’Autorità per le Garanzie nel… - Blu_Keti : Finalmente. Speriamo solo non ci mettano troppo altrimenti fa in tempo a finire il gf che il televoto è ancora tutt… - 22dicsmbre : @GFVIP_Official avete falsato tutto a quanto pare vista la conversazione Urtis Cristiano. Falsato televoto quindi d… -