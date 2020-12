Tegola Milan, nuovo infortunio per Ibrahimovic: i tempi di recupero (Di venerdì 18 dicembre 2020) nuovo infortunio per Zlatan Ibrahimovic: terribile ultim’ora da Milanello. Proprio ora che il rientro sembrava ormai sempre più vicino, con chance anche per questo finale di 2020, ecco che giunge un nuovo problema per il fuoriclasse scandinavo di 39 anni. E anche piuttosto serio stando a quanto giunge dal centro sportivo rossonero. Ibrahimovic, nuovo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020)per Zlatan: terribile ultim’ora daello. Proprio ora che il rientro sembrava ormai sempre più vicino, con chance anche per questo finale di 2020, ecco che giunge unproblema per il fuoriclasse scandinavo di 39 anni. E anche piuttosto serio stando a quanto giunge dal centro sportivo rossonero.L'articolo proviene da Inews.it.

sportli26181512 : Genoa-Milan, come arrivano i liguri alla sfida con i rossoneri: COME ARRIVA IL GENOA - Due buone notizie e una tego… - sportli26181512 : Genoa, altra tegola per Maran: Pandev salta il Milan: Ancora una brutta notizia per Rolando Maran dall'infermeria.… - gb46290720 : RT @Affaritaliani: Ibrahimovic ancora out: tegola Milan. Pioli in emergenza: 4 assenze pesanti - Affaritaliani : Ibra ancora out. Pioli in emergenza: 4 assenze pesanti - Affaritaliani : Ibrahimovic ancora out: tegola Milan. Pioli in emergenza: 4 assenze pesanti -