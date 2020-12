Tampone solidale gratuito agli under 16 e agli over 65: domenica farmacisti in piazza Plebiscito (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Tampone solidale sbarca in piazza Municipio con una nuova tappa del progetto “O teng e to’ dong” che vede accanto a FAST- farmacisti Attivi sul Territorio ed alla Fondazione Famiglia di Maria anche il Comune di Napoli, l’Assessore ai Giovani, Alessandra Clemente e l’Assessore alla Salute, Francesca Menna. domenica 20 dicembre, dalle ore 9 alle ore 13, le tende di FAST posizionate nella piazza che è il cuore turistico ed amministrativo della città, accoglieranno gratuitamente i cittadini più bisognosi per somministrare loro gratuitamente il Tampone per il covid 19. “Siamo al fianco degli organizzatori in questa iniziativa- dichiarano le assessore Clemente e Menna – perché eseguire i tamponi per il covid -19 è importantissimo, serve a monitorare la situazione ai fini ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ilsbarca inMunicipio con una nuova tappa del progetto “O teng e to’ dong” che vede accanto a FAST-Attivi sul Territorio ed alla Fondazione Famiglia di Maria anche il Comune di Napoli, l’Assessore ai Giovani, Alessandra Clemente e l’Assessore alla Salute, Francesca Menna.20 dicembre, dalle ore 9 alle ore 13, le tende di FAST posizionate nellache è il cuore turistico ed amministrativo della città, accoglieranno gratuitamente i cittadini più bisognosi per somministrare loro gratuitamente ilper il covid 19. “Siamo al fianco degli organizzatori in questa iniziativa- dichiarano le assessore Clemente e Menna – perché eseguire i tamponi per il covid -19 è importantissimo, serve a monitorare la situazione ai fini ...

leone52641 : RT @mattinodinapoli: Covid a Napoli, il tampone solidale arriva in piazza Municipio - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Covid a Napoli, il tampone solidale arriva in piazza Municipio - mattinodinapoli : Covid a Napoli, il tampone solidale arriva in piazza Municipio - Notiziedi_it : Napoli, il tampone solidale arriva in piazza Municipio - Notiziedi_it : Napoli, Tampone Solidale in Piazza Municipio -

Ultime Notizie dalla rete : Tampone solidale 34.767 nuovi contagi e 692 morti. Napoli reagisce con il tampone solidale Avvenire Tampone solidale gratuito agli under 16 e agli over 65: domenica farmacisti in piazza Plebiscito

Il tampone solidale sbarca in piazza Municipio con una nuova tappa del progetto “O teng e to’ dong” che vede accanto a FAST- Farmacisti Attivi sul Territorio ed alla Fondazione Famiglia di Maria anche ...

Napoli, sul presepe arriva il tampone sospeso realizzato da Ferrigno

Un medico e un’infermiera con mascherina che stringono tra le braccia l’Italia, simbolicamente messa in ginocchio dal Covid e a cui sottopongono il test di prevenzione gratuita che ...

Il tampone solidale sbarca in piazza Municipio con una nuova tappa del progetto “O teng e to’ dong” che vede accanto a FAST- Farmacisti Attivi sul Territorio ed alla Fondazione Famiglia di Maria anche ...Un medico e un’infermiera con mascherina che stringono tra le braccia l’Italia, simbolicamente messa in ginocchio dal Covid e a cui sottopongono il test di prevenzione gratuita che ...