Supercoppa Italiana, ufficializzato l’orario della sfida tra Napoli e Juventus (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli e Juventus si contenderanno la Supercoppa Italiana (da quest’anno brandizzata PS5 Supercup) il giorno mercoledì 20 gennaio 2021 a Reggio Emilia. La partita sarà trasmessa da Rai 1. Non era ancora ufficiale l’orario del fischio di inizio: la gara avrà inizio alle ore 21. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutosi contenderanno la(da quest’anno brandizzata PS5 Supercup) il giorno mercoledì 20 gennaio 2021 a Reggio Emilia. La partita sarà trasmessa da Rai 1. Non era ancora ufficialedel fischio di inizio: la gara avrà inizio alle ore 21. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

sechesi : La Supercoppa Italiana 2020/21 tra Juventus e Napoli si chiamerà ‘PS5 Supercup’. - zazoomblog : Supercoppa Italiana ufficializzato l’orario della sfida tra Napoli e Juventus - #Supercoppa #Italiana… - ImpieriFilippo : RT @ImpieriFilippo: Per prima cosa, nel 2021 ci saremo come sempre con tutta la buona spontanea volontà. Perchè noi siamo pronti a racconta… - ImpieriFilippo : Per prima cosa, nel 2021 ci saremo come sempre con tutta la buona spontanea volontà. Perchè noi siamo pronti a racc… - infoitsport : Obiettivo Supercoppa Italiana: Mertens punta al ritorno in campo per la sfida con la Juve -