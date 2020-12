Supercoppa Italiana | ufficiale l’orario di Juve-Napoli | il 20 gennaio calcio d’inizio alle ore 21

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 18 dicembre 2020)si contenderanno lail prossimo 20al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Oggi la Lega Serie A ha reso notodella partita: ilè previsto per le ore 21. In caso di parità al termine dei 90 minuti i proseguirà i tempi supplementari ed eventualmente rigori. Il match sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai Uno. Cinque le sostituzioni previste per squadra, da effettuarsi in tre fasi di gioco differenti (quattro fasi in caso di supplementari). Foto: Todaysports.it L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.