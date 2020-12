"Superato ogni limite, questa è dittatura sanitaria": Natale sovietico, il durissimo sfogo di Paolo Becchi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Verso una nuova chiusura. Altra serrata di Natale. Lo stesso Natale che volevano "salvare". Balle, solo balle da parte del governo e di Giuseppe Conte. Così procediamo verso un nuovo lockdown di fatto, resta ancora da capire in che giorni, con un vergognoso e imbarazzante ritardo, mentre tutta la Ue ha già deciso come affrontare le feste. Insomma, il fallimento dei giallorossi, in questa circostanza, è macroscopico, inaccettabile. Ma non c'è solo il fallimento, secondo Paolo Becchi. Già, per il filosofo e firma di Libero c'è anche una "dittatura sanitaria", testuali parole. dittatura che si concretizza, appunto, con gli ultimissimi provvedimenti in arrivo. E Paolo Becchi, su Twtter, lo spiega così: Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Verso una nuova chiusura. Altra serrata di. Lo stessoche volevano "salvare". Balle, solo balle da parte del governo e di Giuseppe Conte. Così procediamo verso un nuovo lockdown di fatto, resta ancora da capire in che giorni, con un vergognoso e imbarazzante ritardo, mentre tutta la Ue ha già deciso come affrontare le feste. Insomma, il fallimento dei giallorossi, incircostanza, è macroscopico, inaccettabile. Ma non c'è solo il fallimento, secondo. Già, per il filosofo e firma di Libero c'è anche una "", testuali parole.che si concretizza, appunto, con gli ultimissimi provvedimenti in arrivo. E, su Twtter, lo spiega così:

