Super-G maschile Val Gardena 2020 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming (Di venerdì 18 dicembre 2020) oggi va in scena il Super-G maschile di Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. I velocisti si spostano in Italia per due giorni di gare sulla pista altoatesina. Si comincia con il Supergigante, dove Dominik Paris proverà a fare un buon risultato. La gara è in programma oggi venerdì 18 dicembre alle ore 11:45, e sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 dicembre 2020)va in scena il-Gdi Val, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di sci alpino. I velocisti si spostano in Italia per due giorni di gare sulla pista altoatesina. Si comincia con ilgigante, dove Dominik Paris proverà a fare un buon risultato. La gara è in programmavenerdì 18 dicembre alle ore 11:45, e sarà trasmessa intv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che insulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

sportface2016 : #fisalpine Sci alpino, super-G maschile #ValGardena oggi in tv: ecco orario e come vedere la gara - skiworldcup : RT @maxblardone: ???????????????????????? ? coppa del mondo di sci maschile ???? super G @VGardena ? diretta @RaiSport dalle 11:30 #star… - zazoomblog : Super-G maschile Val Gardena 2020 in tv: canale orario e come vederla in diretta streaming - #Super-G #maschile… - maxblardone : ???????????????????????? ? coppa del mondo di sci maschile ???? super G @VGardena ? diretta @RaiSport dalle 11:30… - sportface2016 : #SuperG #ValGardena, la start list e gli italiani in gara -

Ultime Notizie dalla rete : Super maschile Paris costretto al pettorale n° 1 per colpa di... Pinturault. La startlist del super-g gardenese NEVEITALIA.IT LIVE – Super-G maschile Val Gardena 2020: aggiornamenti in DIRETTA

Sci alpino: segui la diretta live del super-G maschile di Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021. Gli aggiornamenti.

Super-G maschile Val Gardena 2020 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

Oggi va in scena il super-G maschile di Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. I velocisti si spostano in Italia per due giorni di gare sulla pista altoatesina. Si ...

Sci alpino: segui la diretta live del super-G maschile di Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021. Gli aggiornamenti.Oggi va in scena il super-G maschile di Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. I velocisti si spostano in Italia per due giorni di gare sulla pista altoatesina. Si ...